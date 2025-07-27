Ankara'da Sıcak Havalardan Kaçış: Parklar Dolu
Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı nedeniyle Ankaralılar serinlemek için park ve gölgelik alanlara sığındı. Kuğulu Park, Güvenpark ve Kızılay Meydanı'nda vatandaşlar, gölge alanlarda zaman geçirirken çocuklar oyun oynayarak keyifli anlar yaşadı.
Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Ankara'da vatandaşlar, serinlemek için park ve gölgelik alanlara sığındı.
Kuğulu Park, Güvenpark ve 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı gibi kent merkezindeki alanlarda vatandaşlar, ağaçların gölgelediği banklarda ya da kafelerde vakit geçirdi.
Sıcak havanın tadını parklarda çıkaran çocuklar ise oyun oynayarak keyifli anlar yaşadı.
Kaynak: AA / Semih Erdoğdu - Güncel