Ankara'da Sıcak Havalar İçin Ücretsiz Limonata İkramı Başladı

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte kent merkezinde ücretsiz limonata ikramı uygulamasını tanıttı. Kızılay ve Ulus gibi yoğun yaya bölgelerine yerleştirilen araçlarla vatandaşlara soğuk limonata sunuluyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) hava sıcaklıklarının yükselmesi nedeniyle, kent merkezinde ücretsiz limonata ikramı uygulamasını hayata geçirdi.

ABB'den yapılan açıklamaya göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün aşırı sıcak uyarılarının ardından Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığınca gerçekleştirilen uygulama kapsamında, Kızılay ve Ulus gibi yaya hareketliliğinin yüksek olduğu bölgelere yerleştirilen araçlarla vatandaşlara soğuk limonata ikram edilmeye başlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Sosyal Hizmet Uzmanı Erhan Sökük, bu uygulamayla günlük hayatın yoğun temposu içinde vatandaşlara kısa, ferahlatıcı molalar sunmayı hedeflediklerini belirtti.

Sökük, "Özellikle yaşlılar, çocuklar ve kent merkezinde vakit geçiren vatandaşlarımız için bu ikramın sadece serinletici bir içecekten ibaret olmadığını, aynı zamanda kent yaşamında hatırlanmak ve değer görmek açısından anlamlı bir katkı sunduğunu memnuniyetle gözlemliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Şeyma Güven - Güncel
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