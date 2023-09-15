Ankara'da Sahte Otomobil İlanıyla Dolandırıcılık Yapan Şüphelilere Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası

ANKARA'da sahte otomobil ilanı ile dolandırmaya kalktıkları Hüseyin Angı'yı (36) parayı vermeyince öldüren İbrahim Ay ve Recep Sarı, tutuklu yargılandıkları davada ağırlaştırılmış müebbet ve 25'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İbrahim Ay ve Recep Sarı, geçen yıl mart ayında internette sahte otomobil ilanı verdi. Şırnak'ın Cizre ilçesinden ilandaki aracı almak için telefonla arayan muhasebeci 2 çocuk babası Hüseyin Angı, 2 bin TL kapora verip, aracı almak için Ankara'ya geldi. Angı, İbrahim Ay ve Recep Sarı tarafından kiralık bir otomobille karşılanıp, Gölbaşı ilçesinde ıssız bir yere götürüldü. İbrahim Ay ve Recep Sarı, ellerini bağladıkları Hüseyin Angı'yı 390 bin TL'yi hesaba aktarmayı kabul etmeyince pompalı tüfekle ateş ederek öldürdü. Angı'nın cep telefonu ve cüzdanını alıp cesedini sazlık alana atan 2 şüpheli, polis tarafından gözaltına alınıp çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

'AMACIMIZ SADECE DOLANDIRMAKTI'

Ankara 7'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanıklar Ay, Sarı ve taraf avukatları hazır bulundu. Son sözleri sorulan sanıklardan İbrahim Ay, "Benim öldürmek gibi ya da yaralamak gibi bir kastım olmadı. Amacım sadece dolandırmaktı. Bu olaydan dolayı çok pişmanım. Ailem, çocuklarım perişan oldu. Karşı taraftan da özür diliyorum" dedi. Diğer sanık Recep Sarı ise pişman olduğunu belirterek, "Başında İbrahim bana dolandırıcılık yaptığını söylemişti. Olay günü de dolandırıcılık işi yapacağını söyledi. Kendisine 'gelmeyeceğim' demiştim; ama beni ikna etti. Hüseyin'i sadece kandırıp hesabına para attıracağını söyledi. Birini öldüreceğini hiç düşünmemiştim. Arabadan inince olay gerçekleşti. Olay anında şoka girdim, ne yapacağımı bilemedim" dedi.

Mahkeme heyeti, İbrahim Ay ve Recep Sarı'ya, 'nitelikli kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 5'er yıl, 'kişiyi hürriyetten yoksun bırakma' suçundan 6'şar yıl, 'yağmaya teşebbüs' suçundan 8'er yıl ve 'hırsızlık' suçundan ise 6'şar yıl olmak üzere toplam 25'şer yıl hapis cezası verildi. Mahkeme ayrıca, tutuksuz sanıklar Kemalcan O, Metehan T, Nazif Y. ve Samet C'nin üzerlerine atılı tüm suçlardan beraatına karar verdi.