Ankara'da Sağanak ve Fırtına Uyarısı: Su Baskınları ve Trafik Aksamaları

Ankara'da Sağanak ve Fırtına Uyarısı: Su Baskınları ve Trafik Aksamaları
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gölbaşı ilçesinde Meteoroloji ve AFAD tarafından yapılan uyarılar sonrası etkili olan sağanak yağış ve fırtına, cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açtı. Vatandaşlar ani sel, su baskını ve diğer tehlikelere karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) gün içinde yaptığı uyarıların ardından sağanak ve fırtına etkili oldu.

Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, trafikte zaman zaman aksamalar yaşandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara genelinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıklamış, vatandaşları ani sel, su baskını, yıldırım ve doluya karşı dikkatli olmaları konusunda uyarmıştı.

AFAD ise yaptığı açıklamada, vatandaşların özellikle elektrik hatlarına, su birikintilerine ve ağaç altlarına yaklaşmamaları gerektiğini belirtmişti.

Yetkililer, önümüzdeki saatlerde hava koşullarının etkisini sürdürebileceğini vurgulayarak, vatandaşlardan resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları takip etmelerini ve tedbiri elden bırakmamalarını istedi.

Kaynak: AA / Soner Aksakal - Güncel
Hamas, ABD'nin Gazze için yaptığı ateşkes teklifini kabul etti

Hamas, ABD'nin teklifini kabul etti! İşte anlaşmanın içeriği
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok net 'Koltuk' mesajı: Hiçbirinin gözünün yaşına bakmayız

Çok net "Koltuk" mesajı: Hiçbirinin gözünün yaşına bakmayız
Memurlara 3600 ek gösterge müjdesi! Maaşlar ve ikramiyeler artacak

Memurlara büyük müjde! Maaşlar ve ikramiyeler artacak
Mısır Çarşısı'nda yedi içti bir kuruş para vermedi: Bugün de karnımız doydu

Mısır Çarşısı'nda yedi içti bir kuruş para vermedi
10 senedir İzmir'e gidip gelen kadının isyanı: Nedenini bir türlü çözemedim

10 senedir İzmir'e gidip gelen kadın çektiği video ile isyan etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altay Bayındır'ın pozisyonu İngiltere'de olay oldu: Bu hatayla Şampiyonlar Ligi'ni kaçırdık

Altay Bayındır'ın pozisyonu İngiltere'yi salladı
Boş araziye çağırdığı oğlunu öldüren babanın ifadesi ortaya çıktı

Oğlunu 30 bıçak darbesiyle öldüren babanın ifadesi kan dondurdu
Jennifer Lopez biletleri satışa çıktı! Avantajlı biletler yok sattı

İstanbul'da Jennifer Lopez fırtınası! Sadece yedi dakika sürdü
Selçuk İnan Süper Lig ekibiyle görüşüyor! Her an imzalar atılabilir

Selçuk İnan Süper Lig ekibiyle görüşüyor! İmzalar her an atılabilir
6 ayda 20 kilo veren Işın Karaca, sahnede tanınmayacak kadar değişti

6 ayda 20 kilo verdi, tanınmayacak kadar değişti! Sahnede dans etti
İlhan Şeşen'in ardından sanat dünyası yasta

Sana dünyası yasta! Aralarındaki konuşmayı yıllar sonra anlattı
Okan Buruk'tan taraftarı ayağa kaldıracak Osimhen sözleri

Okan Buruk'tan taraftarı ayağa kaldıracak Osimhen sözleri
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.