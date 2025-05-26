Ankara'da Sağanak ve Fırtına Uyarısı: Su Baskınları ve Trafik Aksamaları

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) gün içinde yaptığı uyarıların ardından sağanak ve fırtına etkili oldu.

Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, trafikte zaman zaman aksamalar yaşandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara genelinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıklamış, vatandaşları ani sel, su baskını, yıldırım ve doluya karşı dikkatli olmaları konusunda uyarmıştı.

AFAD ise yaptığı açıklamada, vatandaşların özellikle elektrik hatlarına, su birikintilerine ve ağaç altlarına yaklaşmamaları gerektiğini belirtmişti.

Yetkililer, önümüzdeki saatlerde hava koşullarının etkisini sürdürebileceğini vurgulayarak, vatandaşlardan resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları takip etmelerini ve tedbiri elden bırakmamalarını istedi.