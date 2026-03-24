ANKARA'da sağanak ve dolu yağışı etkili oldu. Gölbaşı ilçesinde yağış nedeniyle yolda oluşan su birikintisi kazaya neden oldu. Kaza sonrası yaşananları vatandaşlar cep telefonu ile kaydetti.

Başkentte öğle saatlerinden itibaren yer yer sağanak şeklindeki yağış yaşamı olumsuz etkilerdi. Gölbaşı ilçesinde akşam saatlerinde sağanakla birlikte dolu yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük yaşadı. Yağış nedeniyle Çevre Yolu'nda kaza meydana geldi. Kaza sonrası vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Kaza nedeniyle bölgede araç kuyruğu oluştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı