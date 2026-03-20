Başkentteki camilerde bayram namazı kılındı

Ankara'da Hacı Bayram Veli Camisi'nde Ramazan Bayramı namazı büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Yağışlı havaya rağmen vatandaşlar camiyi doldurdu, geleneksel kıyafetleriyle katılan Müslümanlar ve aileleri bayram sevincini paylaştı.

Ankara'da çok sayıda kişi, Ramazan Bayramı namazını Hacı Bayram Veli Camisi'nde kıldı.

Yağışlı havada sabahın erken saatlerinde bayram namazı için gelen vatandaşlar camiyi doldurdu. Bazı vatandaşlar ise cami avlusunda saf tuttu.

Farklı ülkelerden Müslümanlar geleneksel kıyafetleriyle camiye gelirken, bazı vatandaşlar da namazı çocuklarıyla kıldı.

Namaz ve hutbeden sonra edilen duanın ardından vatandaşlar, bayram sevincini birbirleriyle sarılarak yaşadı.

Cami avlularında çikolata, şeker, lokum ve kolonya ikramında bulunuldu.

Kaynak: AA / Semih Erdoğdu
