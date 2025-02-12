PKK/KCK propagandası yapan 8 şüpheli gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesaplarından PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle 8 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

8 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında verilen talimatlara istinaden; PKK/KCK silahlı terör örgütü tarafından verilen çağrı/talimatlara uyarak çeşitli tarihlerde Ankara sınırları içerisinde yapılan örgütsel etkinliklere katılarak veya kendilerine ait olduğu tespit edilen sosyal medya adresleri üzerinden terör örgütünün cebir ve şiddet içeren yöntemlerini övücü ve bu yöntemleri meşru gösterecek şekilde propagandasını yaptıkları tespit edilen (8) şüphelinin, 12 Şubat 2025 tarihinden itibaren eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verilmiştir. Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığımıza sevklerine yönelik işlemlere, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir."