Ankara'da Özel Eğitim Merkezinde Yangın

Ankara'da özel bir eğitim merkezinin teras katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Keçiören ilçesi Esertepe Mahallesi 282. Cadde'de bulunan özel bir eğitim merkezinin teras katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Apartman sakinleri, güvenli bölgeye alındı, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.