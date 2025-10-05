Haberler

Ankara'da Özel Eğitim Merkezinde Yangın

Ankara'da Özel Eğitim Merkezinde Yangın
Keçiören'de bulunan bir özel eğitim merkezinin teras katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Sakinler güvenli bölgelere alındı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ankara'da özel bir eğitim merkezinin teras katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Keçiören ilçesi Esertepe Mahallesi 282. Cadde'de bulunan özel bir eğitim merkezinin teras katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Apartman sakinleri, güvenli bölgeye alındı, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA / Sefa Bilgitekin - Güncel
