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Ankara’da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

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Ankara’da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
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ANKARA'da, Fehmi Akbaş (67) yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

ANKARA'da, Fehmi Akbaş (67) yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde Çankaya ilçesi Öveçler semtinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Fehmi Akbaş'a, 16 BGB 23 plakalı otomobil çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Akbaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Akbaş'ın cesedi yapılan incelemeden sonra Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, sürücü gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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