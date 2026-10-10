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Ankara'da otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

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Ankara'nın Çubuk ilçesinde, bisikletle yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, bisikletle yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Çankırı Bulvarı ile Şehit Mustafa Arslan Caddesi'nin kesiştiği kavşakta, M.Y. idaresindeki 55 JP 925 plakalı otomobil, bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan 10 yaşındaki Muhammed Emin Kutaş'a çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yol kenarına savrularak ağır yaralanan Kutaş, sağlık ekiplerince Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanedeki müdahaleyle kalbi yeniden çalıştırılan Kutaş, Etlik Şehir Hastanesine sevk edildi.

Muhammed Emin Kutaş, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazada boynundan yaralanan otomobil sürücüsü M.Y. ise tedavi için Pursaklar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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