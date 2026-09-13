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Ankara'da orman yangını

Ankara'da orman yangını
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ANKARA'nın Kızılcahamam ilçesinde orman yangını çıktı.

ANKARA'nın Kızılcahamam ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri alevlere müdahale ediyor.

Kızılcahamam ilçesi Eğerlialören Mahallesi yakınlarındaki Alperen Yaylası'nda öğle saatlerinde orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman Genel Müdürlüğü ekibi sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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