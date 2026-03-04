Ankara'da Öldürülen Hakan Çakır'ın Kardeşi Melisa Nur Çakır: "Geç Gelen Adalet Tamamen Adalet Değildir"

(ANKARA) - Hakan Çakır'ın öldürülmesine ilişkin davada savcı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı, duruşma 8 Nisan'a ertelendi. Duruşma sonrası konuşan Hakan Çakır'ın kardeşi Melisa Nur Çakır, "Umarım mahkememiz daha uzun sürmez. Geç gelen adalet tamamen adalet değildir çünkü biz hala yas tutamıyoruz" dedi.

Ankara'da Hakan Çakır'ın öldürülmesine ilişkin davanın duruşması görüldü. Ankara'da yaşanan olayda hayatını kaybeden Hakan Çakır'a ilişkin davada Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mahkeme heyeti, davanın karar duruşmasının 8 Nisan'da yapılmasına karar verdi.

Savcı, esas hakkındaki mütalaasında bazı sanıkların "kasten öldürme" suçundan ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti. Mütalaada sanıklar Ahmet Emir Zeynal, Cemal Zeynal ve Umut Kılınç hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası talep edilirken, olayda yaralanan kişiler nedeniyle "öldürmeye teşebbüs" ve diğer suçlardan da 45 yıla kadar hapis cezası istendi. Suça sürüklenen çocuklar hakkında ise yaş küçüklüğü dikkate alınarak 41 yıla ve 26 yıl 6 aya kadar hapis cezaları talep edildi. Savcılık mütalaasında, olayda yalnızca Hakan Çakır'ın hayatını kaybetmediği, aynı saldırıda birden fazla kişinin yaralandığına işaret edilerek, sanıkların birden fazla suçtan ayrı ayrı cezalandırılması istendi.

Duruşmanın ardından Hakan Çakır'ın babası Şahin Çakır, kardeşi Melisa Nur Çakır ve ailenin avukatı Umur Yıldırım Ankara Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı. Duruşmayı izlemek üzere çok sayıda mağdur aile de adliyeye geldi. Ayrıca Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fatih Eryılmaz ve Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi de duruşmada hazır bulundu.

Hakan Çakır'ın babası Şahin Çakır, duruşmanın ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Mahkememiz 8 Nisan'a ertelendi. Karar duruşması olacak. En küçük çocuğa yıkmaya çalıştılar suçu. Diğer 3 kişiden almak istediler. Biz de tabii ki buna karşılık, sayın avukatımız sağolsun, karşılıklarını verdi. Yani öyle bir şey olmayacağını anlattı. Elimizdeki dosyalarla ve eski verdiği ifadelerden kaynaklı. Her verdikleri ifade farklı farklı. Üç tane ifade verdiler. Üçü de değişik. Birbirine tutunmayan yani anlamsız bir ifadeler çıktı. Bu gün de geldiler, farklı bir senaryo ile karşımıza çıktılar. Kızım o yüzden içeride sinirlendi, sinir krizi geçirdi. Yani baktılar işin içinden sıyrılamayacaklar, en küçükleri, yaşı küçük olduğu için sadece ona yıkmaya çalıştılar. Bakıp göreceğiz. 8 Nisan'da inşallah gerçekler ortaya çıkacak avukatımız sayesinde. Benim şu an diyeceklerim bu kadar."

"Mütalaalar güzel"

Savcının mütalaasına ilişkin değerlendirmesi sorulan Çakır, "Mütalaalar güzel, Savcımızın verdiği iş bunun onanmasında. Yani bize göre çok iyi. O yüzden iş Hakim Başkanımız da yani eğer onu onarsa biz memnunuz. Emsal bir karar şeklinde çıkacak. Ama Başkanımız ne diyecek onu bekliyoruz, 8 Nisan'da. İnşallah Savcımızın verdiği mütalaa üzerinden devam ederse bizim için bir nebze yüreğimizi ferahlatır. Tüm halkımıza da emsal bir karar olarak çıkar karşımıza" dedi.

Çakır, aile olarak tehdit mesajları almaya devam ettiklerini de belirterek, "Belki bugün yine gelecek. Her mahkeme çıkışında geliyor." ifadelerini kullandı.

"Biz hala yas tutamıyoruz"

Duruşma sırasında fenalaşan Hakan Çakır'ın kardeşi Melisa Nur Çakır ise şöyle konuştu:

"Suçu yaşı en küçük yani en az cezayı alacak kişinin üstüne yıkmaya çalıştılar. On dört yaşındaydı kendisi. En üst sınırdan 24 yıl alıyor, yarısını yatıyor. Yarısı açık, yarısı kapalı şeklinde. 24 yılın tamamında yatmıyor. ve suçu kendisi kabul etti. Abimi nasıl katlettiğini anlatmaya çalıştı. Yani biz inanmadık ama yine de bunu duymak çok ağır geliyor insana. O yüzden benim nabzım biraz yükselmişti. Ama Savcının mütalasını biz beğendik. Emsal bir karar olacağını düşünüyoruz. Umarım buradan devam eder. Babamın dediği gibi de üç kere ifade değiştirdiler. Yani yalana oynuyorlar. Umarım mahkememiz daha uzun sürmez. Geç gelen adalet tamamen adalet değildir çünkü biz hala yas tutamıyoruz."

"Burada yapılmak istenen ceza kanunundaki boşluktan yararlanmak"

Ailenin avukatı Umur Yıldırım da dosyada tüm delillerin toplandığını ve savcının esas hakkındaki mütalaasını verdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün aslında dosyada bütün deliller toplandı, Savcı esas hakkında mütealasını verdi. Bir sonraki celse karar celsesi olacak. Bunun soruşturma aşaması ve ilk celsede karşı taraf hep şunu söylüyordu: 'Biz yapmadık, nasıl olduğunu bilmiyoruz, görmedik, duymadık' dediler. Bugün aslında ilk defa aralarından en küçük olanı seçip bütün suçu yani yapılan bütün eylemleri en küçük çocuğun yaptığını söylediler. Çocuk yaptı dediği anda yaş küçüklüğünden dolayı cezada indirime gidiliyor. Aslında burada yapılmak istenen ceza kanunundaki boşluktan yararlanmak."

Yıldırım, olayda yalnızca Hakan Çakır'ın hayatını kaybetmediğini, aynı olayda aile bireylerinin de ağır şekilde yaralandığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Ama mahkeme şunu söyledi: Bu dosyada sadece Hakan ölmedi. Babası, kardeşi yaralandı. Öldürme derecesinde yaralandı. Yine Eyüp Bey var yaralandı. Dört kişinin yaralanması, bir kişinin ölümü söz konusu. Bunu tek başına bir çocuğun yapması mümkün değil. ve savcılık makamı da bu noktada aslında bizle hemfikirdi, mütealasını her birisi için ayrı ayrı cezalandırma isteyerek yaptı."

Yıldırım, davanın karar duruşmasının 8 Nisan'da yapılacağını belirterek, "Umarım adaletli bir karar verilir. Bir nebze olsun içimize, vicdanımıza su serper" dedi.

