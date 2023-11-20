Ankara'da okul yakınlarında uyuşturucu satan 2 kişi gözaltına alındı
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Ankara'nın Sincan ilçesinde bulunan Ali Fuat Başgil Anadolu Lisesi yakınlarında uyuşturucu satışı yapıldığı iddiasıyla 2 kişi polis tarafından yakalandı.
Ankara'nın Sincan ilçesinde okul yakınlarında uyuşturucu sattığı iddia edilen 2 kişi, polis tarafından gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Mareşal Çakmak Mahallesi'ndeki Ali Fuat Başgil Anadolu Lisesi yakınlarında uyuşturucu sattığı öne sürülen 2 kişi, bölgedeki sivil polisler tarafından yakalandı. Şahıslar gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel