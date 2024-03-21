Ankara'da Nevruz Bayramı'nda Kar Yağışı

Başkentliler, Nevruz Bayramı'nda kara uyandı. Ankara'nın yüksek kesimlerindeki Oran, Dikmen, Bilkent, İncek, ve Yaşamkent gibi semtleri ile Keçiören'in yüksek bölgeleri karla beyaza bürünürken, soğuyan havayla montlar ve kabanlar da yeniden ortaya çıktı.

Ankara'da sabaha karşı başlayan kar yağışı nedeniyle özellikle kentin yüksek bölgeleri karla kaplandı. Nevruz Bayramı'nın ilk günü olan 21 Mart'ta kara uyanan Başkentliler, baharın ortasında soğuyan hava nedeniyle kışlık giyeceklerini yeniden ortaya çıkardı. İlkbaharın ortasına doğru yağan kar parklarda, bahçelerde çiçeklenmeye başlayan ağaçların görüntüsüyle birlikte şehre ayrı bir güzellik kattı.

YAVRU KUĞULAR KAR GÖRDÜ

Ankara'nın simgelerinden Kuğulu Park'ta, 9 Mart'ta dünyaya gözlerini açan kuğular da deyim yerindeyse "ilk kar"ı gördü. Yavru kuğular, anneleriyle birlikte karınlarını doyururken görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesindeki bilgilere göre, Ankara'da bugün en yüksek hava sıcaklığı 1 derece olacak. Yarın da kar yağışı beklenen Ankara'da cumartesi günü çok bulutlu ve en yüksek sıcaklık 7 derece olacak. Pazar gününden itibaren hava sıcaklığı artmaya başlayacak.