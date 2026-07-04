Haberler

Ankara'da güvenlik tedbirleri toplantısı düzenlendi

Ankara'da güvenlik tedbirleri toplantısı düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, 36. NATO Zirvesi öncesinde güvenlik tedbirlerini değerlendirmek üzere birim amirleriyle koordinasyon toplantısı yaptı. Toplantıda, zirve süresince kamu düzeninin korunması ve vatandaşların güvenliği için alınacak önlemler ele alındı.

Ankara İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, 36. NATO Zirvesi kapsamında il genelinde uygulanacak güvenlik tedbirlerine ilişkin görevli emniyet müdürleriyle koordinasyon ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilgili birim amirlerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda, zirve öncesinde alınan güvenlik tedbirleri, sahada yürütülen çalışmalar, görev planlamaları ve birimler arası koordinasyon süreçlerinin kapsamlı şekilde değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, toplantıya öncülük eden Yüksek'in, zirve süresince görev alacak birimlerin hazırlıklarını gözden geçirerek yürütülecek çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu kaydedildi.

Toplantıda, güvenlik tedbirlerinin etkin, koordineli ve kesintisiz şekilde uygulanmasına yönelik planlamaların ele alındığı vurgulanan açıklamada, zirve kapsamında il genelinde vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ile kamu düzeninin korunmasına yönelik tedbirlerin ilgili birimlerin koordinasyonunda titizlikle uygulanmaya devam edileceği bildirildi.

Kaynak: AA / Cankut Taşdan
Suriye'de askeri havaalanı yakınında mayın patlaması sonucu 5 kişi öldü

Komşuda bir patlama daha! Can kaybı yine çok yüksek
Depremde 123 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi'ne ilişkin davada karar çıktı

Mahkemeden karar çıktı! İşte 123 vatandaşımızın canının bedeli
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sigarayı bırakma tedavisinde 1 milyon hastaya ilaç desteği kararı

Sigarayı bırakmak isteyenlere müjde! Sosyal güvence şartı yok
Kılıçdaroğlu, Deniz Göktaş ile görüştü! Tutuklanan komedyen bakın ne istedi

Kılıçdaroğlu ile görüştü! Tutuklanan komedyenden olay istek
Emekli ve memurun zam oranı netleşti! İşte meslek meslek yeni maaşlar

Emekli ve memurun zam oranı netleşti! İşte meslek meslek yeni maaşlar
Milli futbolculardan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na rest

Milli futbolculardan Hacıosmanoğlu'na rest!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadın ve genç çiftçi kredi limitini 5 milyon liraya çıkarıyoruz

Erdoğan müjdeleri peş peşe sıraladı! İşte yeni destekler
Deniz Göktaş tutuklandı

Gözaltındaki Deniz Göktaş için karar verildi
100 milyon ton kaya ile deniz doldurularak Trabzon'a yeni havalimanı inşa edilecek

100 milyon ton kaya ile doldurulacak! Bir ilimizde büyük dönüşüm