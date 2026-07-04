Ankara'da güvenlik tedbirleri toplantısı düzenlendi

Ankara İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, 36. NATO Zirvesi kapsamında il genelinde uygulanacak güvenlik tedbirlerine ilişkin görevli emniyet müdürleriyle koordinasyon ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilgili birim amirlerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda, zirve öncesinde alınan güvenlik tedbirleri, sahada yürütülen çalışmalar, görev planlamaları ve birimler arası koordinasyon süreçlerinin kapsamlı şekilde değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, toplantıya öncülük eden Yüksek'in, zirve süresince görev alacak birimlerin hazırlıklarını gözden geçirerek yürütülecek çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu kaydedildi.

Toplantıda, güvenlik tedbirlerinin etkin, koordineli ve kesintisiz şekilde uygulanmasına yönelik planlamaların ele alındığı vurgulanan açıklamada, zirve kapsamında il genelinde vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ile kamu düzeninin korunmasına yönelik tedbirlerin ilgili birimlerin koordinasyonunda titizlikle uygulanmaya devam edileceği bildirildi.