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Ankara'da NATO protestosu: 19 HKP üyesi hakkında dava açıldı

Ankara'da NATO protestosu: 19 HKP üyesi hakkında dava açıldı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 36. NATO Zirvesi'ni protesto eden 19 Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) üyesi hakkında "Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçundan, 4 üye hakkında ise ayrıca "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan dava açtı.

(ANKARA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 36. NATO Zirvesi'ni protesto eden 19 Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) üyesi hakkında "Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçundan, 4 üye hakkında ise ayrıca "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan dava açtı.

Ankara'da 5 Temmuz'da Birinci Meclis önünde düzenlenen NATO karşıtı eylemde gözaltına alınan 6 avukat ertesi gün, 13 HKP üyesi de 3 günlük gözaltı süresinin ardından serbest bırakılmıştı.

Edinilen bilgiye göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 19 parti üyesi hakkında "Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama", 4 üye hakkında ise ayrıca "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan iddianame hazırladı.

"İZİNSİZ TOPLANMA ÇAĞRISI YAPILDI"

İddianamede, 24-25 Haziran 2025 tarihlerinde Hollanda'nın Lahey kentinde yapılan NATO toplantısında alınan karar doğrultusunda 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilmesi planlanan 36. NATO Zirvesi öncesinde güvenlik tedbirlerinin alındığı, Ankara Valiliği'nin almış olduğu açık alanlara yönelik eylem yasağına rağmen HKP'nin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarla 5 Temmuz'da Ulus'taki Birinci Meclis önüne "izinsiz toplanma çağrısı yapıldığı" aktarıldı.

5 Temmuz'da ellerinde parti bayraklarıyla Birinci Meclis önüne gelerek slogan atan grubun, kolluk güçlerinin 2911 Sayılı Kanun kapsamındaki "dağılın" ihtarına ve "verilen makul süreye uymadığı" gerekçesiyle "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama", bazı parti üyelerinin ise polis barikatını zorladıkları gerekçesiyle "görevi yaptırmamak için direnme" suçunu işledikleri ileri sürüldü.

"Şüphelilerin benzer nitelikteki savunmalarında suçlamayı kabul etmedikleri, demokratik haklarını kullandıklarını beyan ettikleri anlaşılmış ise de görüntü kayıtları, kolluk tutanakları ve tüm dosya kapsamından şüphelilerin üzerlerine atılı suçları işledikleri anlaşıldığından savunmalarına itibar edilmediği anlaşılmıştır" denilen iddianamede, parti üyelerinin ilgili suçlardan cezalandırılmaları talep edildi.

İddianamenin kabulü halinde 19 HKP üyesi, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacaklar.

Kaynak: ANKA
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