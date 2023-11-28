Ankara'da müzisyenin öldürülmesi davasında istinaf kararı

Ankara'da eğlence mekanında istek parça nedeniyle çıkan tartışmada öldürülen müzisyenin davasında istinaf mahkemesinin kararını değerlendiren Şener ailesinin avukatı Meltem Banko, "Onur'un hatırasını korumak ve onu genç yaşında hayattan koparan faillerinin gereken cezayı almasını sağlamak için mücadelemizi hep sürdürdük" dedi.

Ankara'da bir eğlence mekanında istek parça nedeniyle çıkan tartışmada öldürülen müzisyen Onur Şener'in ölümüne ilişkin istinaf mahkemesinde yapılan yargılamada daha önce beraat kararı verilen sanık Semih Soyalp 10 yıl hapis cezasına çarptırılarak tutuklanırken, sanık Ali Gündüz'ün cezası ise 25 yıldan 12 yıla düşürülmüştü. İstinaf kararının ardından Şener ailesinin avukatı Meltem Banko açıklamalarda bulundu. Onur Şener için 'Güzel kalpli bir adam' diyen avukat Banko, müzisyenin sevdiklerinden, müzikten ve kızından koparıldığını söyledi. Olayın sorumlularına karşı adalet mücadelesini hep sürdürdüklerini belirten Banko, "Biz, Onur Şener'in ailesi ve sevenleri olarak Onur'un hatırasını korumak ve onu genç yaşında hayattan koparan faillerinin gereken cezayı almasını sağlamak için mücadelemizi hep sürdürdük. Toplumu derinden sarsan bu menfur cinayet sonrasında ilk derece yargılamasında sanıkların 3'ü 'delil yetersizliği' nedeniyle beraat etmiş, bir insanın hayatına son vermemişçesine hayatlarına devam etmişlerdir" dedi.

İstinaf mahkemesinde sanıklardan Semih Soyalp'in de tutuklanmasına karar verildiğini belirten Banko, şunları söyledi:

"Hakkın, hukukun ve adaletin yerini bulması adına istinaf aşamasında sürdürdüğümüz hukuk mücadelemiz sonucunda Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tarafından verilen kararla sanıklardan İlker Karakaş'ın ilk derece mahkemesince verilen 25 yıl hapis cezasının hukuka uygun bulunarak istinaf istemlerinin reddine karar verilmiştir. Sanıklardan Ali Gündüz'ün ilk derece mahkemesince verilen 25 yıl hapis cezasının hukuka aykırı bulunarak kasten yaralama sonucu ölüm sonucunun meydana gelmesi nedeniyle hakkında 16 yıl hapis cezasına hükmedilmiş, suçun haksız tahrik altında işlendiğinden bahisle sonuç cezadan indirim yapılarak 12 yıl hapis cezasına hükmedilmiştir. İlk derece mahkemesince delil yetersizliğinden hakkında beraat kararı verilen sanıklardan Semih Soyalp hakkında ise TCK madde 87/4'te hüküm altına alınan kasten yaralama sonucu ölüm sonucunun meydana gelmesi nedeniyle 16 yıl hapis cezasına hükmedilmiş, suçun haksız tahrik altında işlendiği ve takdiri indirim sebeplerinin varlığından bahisle sonuç cezadan indirim yapılarak 10 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmedilmiştir. Ayrıca sanığın tutuklanmasına da karar verilmiştir. İlk derece mahkemesince delil yetersizliğinden haklarında beraat kararı verilen sanıklardan Gözde Gündüz ve Jale Erberk hakkında verilen karar ise hukuka uygun bulunmuş, sanıkların istinaf istemleri reddedilmiştir."

"Sanıkların her birinin 'kasten öldürme' suçundan cezalandırılması gerekirdi"

Sanıkların her birinin kasten öldürme suçundan cezalandırılması gerektiğini savunan Banko, "Karar ne yazık ki Onur Şener'in acıları ilk günkü gibi taze olan ailesi ve sevenlerinin yüreklerine su serpememiş ve kamunun hukuka olan güvenini sarsmıştır. Eylem ve fikir birliği içerisinde hareket eden 5 kişinin Türk Ceza Kanunu kapsamında kasten öldürme suçu açısından müşterek fail olarak cezalandırılması gerekirken, eksik inceleme ile hüküm kurulmuştur" dedi.

Verilen karara karşı hukuki mücadelelerini sonuna kadar temyiz aşamasında da sürdüreceklerini söyleyen Banko, böyle olayların bir daha tekrarlanmaması adına verilen kararın bozularak, tüm faillerin hak ettikleri cezayı alması konusunda Türk yargısına ve adaletine güvendiklerini ifade etti. - ANKARA