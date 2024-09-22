Ankara'da 'Mesnevi Sohbetleri' İkinci Kez Gerçekleştirildi

Ankara'da "Mesnevi Sohbetleri"nin ikincisi gerçekleştirildi.

Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Altındağ Belediyesinin desteğiyle Türk Tasavvuf Musikisi ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfınca (TTMFAV), Ankara Mevlevihanesi'nde düzenlenen programa vatandaşlar katıldı.

Kur'an-ı Kerim okunarak başlayan programda, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu Mevlevi Postnişini ve Mesnevihan Nezih Çetin tarafından Mesnevi'nin içerdiği beyitler, hikayeler ve öğretilere ilişkin sohbetler yapıldı.

Sohbetlerin ardından tasavvuf musikisi dinletisi ve semazen gösterisi sunuldu.