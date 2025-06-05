Ankara'da Kurban Bayramı Öncesi Hava Denetimi

Ankara'da Kurban Bayramı Öncesi Hava Denetimi
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Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma, Kurban Bayramı öncesi Ankara'nın ana yollarında hava denetimi yaptı. Yoğun trafik ve kurallara uymayan sürücüler havadan takip edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı ekipler, Kurban Bayramı öncesi Ankara'yı çevre illere bağlayan ana yollardaki trafiği havadan denetledi.

Ekipler, bayram öncesi meydana gelebilecek kazaların önüne geçebilmek ve vatandaşların güvenli şekilde seyahat etmelerini sağlamak amacıyla denetimlerini sıklaştırdı.

Bu kapsamda Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığına ait polis helikopteri ile Jandarma Genel Komutanlığına ait helikopter ve cayrokopter tarafından kara yolları üzerindeki trafik akışı havadan takip edildi.

Bayram tatilini memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşların kara yollarında oluşturduğu yoğunluk, helikopterlerdeki AA ekipleri tarafından görüntülendi.

Polis ve Jandarma ekipleri tarafından kontrol noktası oluşturulan bölgelerde uçuş yapan ekipler, helikopterler ve cayrokopterde bulunan kamera yardımıyla trafik kurallarına uymayan sürücüleri tespit etti.

Kontrol noktalarındaki ekiplerce, kuralları ihlal ettiği belirlenen sürücülere, gerekli işlemler uygulandı.

Denetimlerin bayram tatili boyunca devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Emrullah Cesur - Güncel
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