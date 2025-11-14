Haberler

Ankara'da KKTC'nin 42'nci kuruluş yıl dönümü kutlandı (2)

RESEPSİYONA CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ DA KATILDICumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilanının 42'nci yıl dönümü resepsiyonuna katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilanının 42'nci yıl dönümü resepsiyonuna katıldı. Resepsiyona ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yılmaz, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilanının 42'nci yıl dönümü ve 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen KKTC Cumhuriyet Meclisi'nde düzenlenen resepsiyona katıldık. Bu aziz topraklar; Mehmetçik ve Mücahitlerimizin destansı direnişiyle vatan olmuş, Kıbrıs Türk halkı egemenlikten ve özgürlükten asla vazgeçmeyeceğini 42 yıl önce dünyaya ilan etmiştir. Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ve Dr. Fazıl Küçük başta olmak üzere Kıbrıs Barış Harekatı'nın tüm kahramanlarını ve bu dava uğruna can veren şehitlerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi şükranla anıyorum. Bu akşamki nazik misafirperverlikleri için Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sayın Ziya Öztürkler ve kıymetli eşine teşekkür ediyor; tüm Kıbrıs Türkü kardeşlerimin 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı'nı en içten duygularımla tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
