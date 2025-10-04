Ankara'da Kesikköprü Hattındaki Boru Patlaması Çalışmaları Tamamlandı

ANKARA'nın içme suyu ihtiyacının önemli bölümünü karşılayan Kesikköprü hattında meydana gelen boru patlaması sonrasında yürütülen çalışmalar büyük ölçüde tamamlanırken, yarından itibaren hattan şehre su verilmeye başlanacağı belirtildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre; şehirde planlı su kesintisine yol açan Kesikköprü hattındaki boru patlamaları ile ilgili ASKİ tarafından yürütülen tadilat çalışmaları büyük oranda tamamlandı. Patlama nedeniyle devre dışı kalan 2 adet CTP (cam elyaf takviyeli polyester) boru, çelik borularla değiştirildi. Alanda yapılan imalatlarda sona gelinirken, son kontroller ve hat basınç testleri de sürüyor. ASKİ Genel Müdürlüğü yetkilileri, bu gece itibarıyla hatlara su dolumu yapılacağını ve yarından itibaren Kesikköprü hattından şehre yeniden su verilmeye başlanacağını bildirdi.