Ankara'da kazada şehit olan Albay Gökgöz, son yolculuğuna uğurlandı

ANKARA'da askeri araç kazasında şehit olan İstihbarat Albay Sayit Gökgöz (53), kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Ankara'da dün meydana gelen askeri araç kazasında İstihbarat Albay Sayit Gökgöz şehit oldu, 2 personel yaralandı. Şehit Albay Gökgöz için bugün Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene; şehit Gökgöz'ün ailesi ve yakınlarının yanı sıra Ankara Valisi Yakup Canbolat, Kara Kuvvetleri Komutanı Metin Tokel, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehidin annesi Nuriye ve babası Hilmi Gökgöz, törende güçlükle ayakta dururken; eşi Fadime ve çocukları Selen ile İremnur Gökgöz gözyaşlarına boğuldu. 30 yıldır Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan Gökgöz'ün cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından askerlerin omuzlarında top arabasına götürüldü. Şehidin ailesi, aracın arkasında giderek gözyaşı döktü. Gökgöz'ün cenazesi, Cebeci Şehitliği'nde toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı