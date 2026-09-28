Ankara'da Karanlıkta Parlayanlar sergisini yaklaşık 5 bin kişi ziyaret etti

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Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında Resim ve Heykel Müzesi'nde açılan "Karanlıkta Parlayanlar" sergisi, astronom ve astrofotoğraf sanatçısı Emre Özden'in çektiği gökyüzü fotoğraflarını ziyaretçilerle buluşturdu.

Küratörlüğünü ve koordinasyonunu Marka Şehir Ankara Derneği (MARŞAD) Başkanı Zuhal Erol'un üstlendiği sergide, güneş, ay, nebulalar, galaksiler ve farklı gök cisimlerine ait 60 astrofotoğraf yer aldı.

Festival süresince sergiyi yaklaşık 5 bin kişi ziyaret etti. Sergi kapsamında söyleşiler, çocuklara yönelik boyama atölyeleri ve karanlık oda deneyimleri düzenlenirken, müze bahçesine kurulan güneş gözlem teleskobuyla da ziyaretçilere güneşi gözlemleme imkanı sunuldu.

"İzleyicilerimize özel alanlar yarattık"

Erol, AA muhabirine, Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında kentin üç farklı noktasında proje yürüttüklerini belirtti.

Bu projelerin, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ndeki "Paranın Yolculuğu", Cumhuriyet Müzesi Sığınak'taki "Distopik Evrenin Köhne Yapıları", Resim ve Heykel Müzesi'ndeki "Karanlıkta Parlayanlar" sergileri olduğunu aktaran Erol, kültür ve sanat etkinliklerinin turizme de katkı sağladığını ifade etti.

Erol, "Resim Heykel Müzemizde gerçekleştirdiğimiz Karanlıkta Parlayanlar sergimize çok ciddi izleyici katılımı oldu. İzleyicilerimize özel alanlar yarattık. Her gün söyleşilerimiz oldu, çocuklar için boyama atölyeleri yaptık, karanlık oda deneyimleri yaşattık. Bahçede kurduğumuz güneş gözlem teleskobuyla da konuklarımıza güneşi gözlemleme şansı tanıdık." dedi.

Ankara'nın bir kültür sanat şehri olduğunu vurgulayan Erol, "Çok güzel sergilere, konserlere, söyleşilere ve değerli sanatçıların katılımıyla uluslararası projelere uzun yıllardır ev sahipliği yapıyor. Kültür Yolu Festivali kapsamında bunların bir araya gelmesi, insanların bu tarihleri bekleyerek şehrimize gelmesi ve farklı noktalardaki etkinliklere katılması büyük anlam taşıyor." diye konuştu.

"60 fotoğraf 3 teleskopla 3 yılda elde edilebildi"

Astronom ve astrofotoğraf sanatçısı Emre Özden de serginin uzun süreli çalışmalar sonucunda ortaya çıktığını belirterek, "Bu 60 fotoğraf 3 teleskopla 3 yılda ancak elde edilebildi. Uzun gecelerde yapılan çalışmalar neticesinde ortaya çıkan bu fotoğrafları Ankara'da, Kültür Yolu Festivali kapsamındaki sergide 5 bine yakın kişiyle paylaşmanın şerefini yaşıyoruz." sözlerini sarf etti.

Sergide amatör astronomların da deneyimlerini ziyaretçilerle paylaştığını anlatan Özden, gök cisimlerinin oluşumu ve özellikleri ile astrofotoğrafçılığın nasıl yapıldığına ilişkin bilgiler verdiklerini dile getirdi.

Sergide yer alan kuyruklu yıldız fotoğraflarından birine değinen Özden, söz konusu gök cisminin Robert McNaught tarafından 2004'te keşfedildiğini, son dönemde beklenmedik biçimde parlaklığını artırdığını ve özellikle haziran ayında kuzey enlemlerinde sabaha karşı çıplak gözle dahi görülebildiğini kaydetti. Özden, bu dönemde kuyruklu yıldızı Beypazarı'ndan fotoğraflama imkanı bulduklarını söyledi.

Astrofotoğrafçılığa başlamak isteyen gençlere astronomiye ilişkin temel bilgiler edinmelerini öneren Özden, şehirden uzaklaşarak gökyüzünü gözlemleyebileceklerini ve cep telefonlarıyla dahi astronomik fotoğraflar çekmeye başlayabileceklerini ifade etti.

Astronom Gül Özden ise astrofotoğrafçılığın sabır gerektiren bir çalışma olduğunu, bazı görüntüler için günlerce, gerektiğinde haftalarca ışık toplanması gerektiğini aktardı.

Sergide güneş, ay, nebulalar ve galaksiler başta olmak üzere farklı gök cisimlerinin görülebildiğini belirten Özden, fotoğrafların bir bölümünün Türkiye'den görülemeyen gök cisimlerine ait olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA