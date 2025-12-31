Ankara'da kar yağışı etkili oldu
Ankara'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu. Bazı park, cadde, sokak, araba ve binaların çatıları beyaz örtüyle kaplandı. Belediye ekipleri akşam saatlerinden itibaren tuzlama çalışması yaparken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre; kentte kar yağışının sabah saatlerine kadar yer yer devam etmesi bekleniyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel