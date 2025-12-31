Haberler

Ankara'da kar yağışı etkili oldu

Ankara'da kar yağışı etkili oldu
Güncelleme:
Ankara'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı, şehrin birçok noktasını beyaz örtüyle kapladı. Belediye ekipleri tuzlama çalışmaları yaparken, yağışın sabah saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

ANKARA'da gece saatlerinden itibaren il genelinde kar yağışı etkili oldu.

Ankara'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu. Bazı park, cadde, sokak, araba ve binaların çatıları beyaz örtüyle kaplandı. Belediye ekipleri akşam saatlerinden itibaren tuzlama çalışması yaparken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre; kentte kar yağışının sabah saatlerine kadar yer yer devam etmesi bekleniyor.

