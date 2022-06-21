Ankara'da Kadınların Pınar Gültekin İsyanı: "6284'ü Etkın Uygulamayan Iktıdar Kadın Cınayetlerının Sorumlusudur"

DİLAN KUTLU – MAHİR BAĞIŞ

Kadınlar, Pınar Gültekin davasında sanık Cemal Metin Avcı'ya verilen indirimli ceza için Ankara'da da protesto gösterisi yaptı. Kadınlar, "Failin 'canavarca hislerle hareket etmedim bu konuda benim içim rahat' sözlerini verilen cezalardan beraat ettirilen sanıklardan biliyoruz. Son 1,5 senedir 599 kadın öldürülmesine rağmen 6284'ü etkin uygulamayan iktidar kadın cinayetlerinin sorumlusudur" diyerek yaşananlara itiraz etti.

Kadınlar Pınar Gültekin davasında sanık Cemal Metin Avcı'ya verilen hapis cezasında haksız tahrik indirimi yapılmasını Ankara'da da protesto etti.

Ankara Kadın Platformu tarafından Sakarya Meydanı'nda yapılan basın açıklamasında "Pınar Gültekin isyanımızdır", "Erkek yargı hesap verecek", "Erkek adalet değil, gerçek adalet, Pınar Gültekin için isyandayız" pankartı açıldı.

Basın açıklamasını okuyan bir kadın şunları söyledi:

"Cemal Metin Avcı 'canavarca hislerle hareket etmedim bu konuda benim içim rahat mahkeme heyetinin de olsun' dedi. Ama biz kadınlar diyoruz ki kimsenin vicdanı rahat olmasın. Failin bu cümleleri erkek yargı sistemine kurduğunu, verilen cezalardan beraat ettirilen sanıklardan olduğunu biliyoruz. İktidarın kürsülerden söylediği 'bunlar çürük ve sürtük' söylemleri biz kadınlara söylenen 'onun evine gitmeseymiş, o saatte orada ne işi varmış' sözleriyle tezahür ediyor. Son 1,5 senedir 599 kadın öldürülmesine rağmen 6284'ü etkin uygulamayan iktidar kadın cinayetlerinin sorumlusudur. Sokakları da meydanları da terk etmiyoruz. Birbirimizi eşit özgür ve hayatta istiyoruz."

"2 YIL BOYUNCA KATİLİN HER AĞZINDAN ÇIKAN HAKİKAT KABUL EDİLDİ"

Eyleme katılan kadınlar da şunları söyledi:

"Pınar'ın üniversiteli kadın olması burada başka bir önem taşıyor. Çünkü üniversiteli kadınlar AKP'nin zaptedemediği bir kesim. 2 yıl boyunca katilin her ağzından çıkan hakikat kabul edildi. Bizler yaşam tarzımızın yaşam hakkımızın yargılanmasını devamlı sözün buraya gelmesini kabul etmiyoruz.

"Ceza indirimi berbat yani. Ömür boyu hapiste kalması lazım bu adamın. Nasıl 23 yılda çıkar? Yakında da af çıkarırlar salınırsa vay bizim çocuklarımızın haline."

ANKA / Güncel