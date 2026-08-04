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İvedik OSB'de Yangın Söndürüldü

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Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde İvedik Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde İvedik Organize Sanayi Bölgesi'ndeki ( Osb ) bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İvedik OSB Mahallesi'nde bulunan ve elektrik-elektronik malzeme satışı yapılan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın kısa sürede büyürken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Çevrede güvenlik önlemi alınmasının ardından, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kaynak: AA
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