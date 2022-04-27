Ankara'da 'İş Birliğinin 30. yılında Kazakistan-Türkiye İlişkileri' konferansı

ANKARA (AA) - Kazakistan'ın dış politikada Türkiye ve Türk devletleriyle ilişkileri, "İş birliğinin 30. yılında Kazakistan-Türkiye ilişkileri" konferansında ele alındı.

Uluslararası Türk Akademisi Başkanı Darhan Kıdırali, Ankara Kriz ve Siyaset Araştırmaları Merkezi'nde (ANKASAM) düzenlenen konferansta, Kazakistan'ın kuruluşunun ardından geçen 30 yıllık sürede dış politikada Türkiye ve Türk devletleriyle ilişkilerini anlattı.

Kazakistan ve diğer Türk devletlerinin ilişkileri karşılıklı geliştirme sürecinde, bazı aşamalardan geçildiğini belirten Kıdırali, 1992-1998 yıllarında kültürel bağlara, 1998-2000 yıllarında ekonomik iş birliklerine ağırlık verildiğini söyledi.

Kıdırali, Türk devletlerinin 2000-2006 yıllarında kurumsal iş birliğinin artırılmasını ön plana çıkardığını ifade ederek bu dönemde Türk Keneşi, Türk Ülkeleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) ve Türk dünyasının bilimsel entegrasyonunu sağlamak için Türk Akademisi'nin kurulduğunu anımsattı.

Türk devletlerinin halkları arasındaki kimlik ve bilinçle ilgili bağların canlanması açısından 2020'de Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı galibiyetiyle sonuçlanan 2. Karabağ Savaşı'nın önemli rol oynadığına dikkati çeken Kıdırali, savaş sürecinde Türk halkları ve liderlerinin Azerbaycan'a yönelik güçlü manevi destekte bulunduğunu dile getirdi.

Öte yandan Kıdırali, Kazakistan'da ocak ayında yaşanan olayların ardından ülkede ekonomik reformların gerçekleştirildiğinin altını çizerek bununla birlikte ülkede parlamenter sistemin güçlendirilmesi ve devlet başkanının yetkilerinin azaltılması konusunda çalışmalar yapıldığını belirtti.

Ülkede ayrıca Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokavey'in, tekel yapılarının olmaması ve hukuk devletinin korunması konusunda kararlı adımlar attığına işaret eden Kıdırali, anayasal reformların da yapıldığını ifade etti.

Kıdırali, Kazakistan'ın kabuk değiştirme sürecinde olduğunu belirterek "Bu süreçte Kazakistan'ın kuruluşunun 30. yıl dönümünde hem Türkiye ile hem de Türk dünyasıyla ilişkileri artmaktadır." dedi.

Kazak halkının Türkiye ile Kurtuluş Savaşı dönemindeki ilişkilerine de değinen Kıdırali, Kazak halkının o dönemde kendi aralarında yardım toplayarak bu yardımları Türkiye'ye ulaştırmaya çalıştığını aktardı.

Konferansın ardından ANKASAM Başkanı Mehmet Seyfettin Erol, Kıdırali'ye plaket takdim etti.