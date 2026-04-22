Ankara'da 2 stajyer inşaat mühendisinin ölümüne ilişkin davaya devam edildi

Ankara'da 2022'de inşaatta şiddetli fırtına ve sağanak nedeniyle perde kalıplarının devrilmesi sonucu staj yapan 2 mühendislik öğrencisinin öldüğü, 1 stajyerin yaralandığı olaya ilişkin 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, müştekiler, tutuksuz sanıklar Alpcan Ergüven, İnan Yücel, Emrah Akyol, Bayram Yüksel ve Sinan Kar ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı dosyaya bilirkişi raporunun gelmediğini belirterek, maktul Emre Çetin'in babası İsmail Çetin'e söz verdi.

Çetin, 4 yıldır acı çekerek duruşmalara geldiklerini dile getirdi. Çetin, "Sanıklar mı biz mi ceza çekiyoruz takdiri size bırakıyorum." dedi.

Maktul Taha Öztürk'ün babası Zeki Öztürk ise "Olayın üzerinden 4 yıl geçti. Hala daha kim suçlu, kimin ne kadar suçu var bilmiyoruz. Yargılamanın uzaması bize ceza çektirir hale getirdi. Artık bir an önce davanın sonuçlanmasını istiyoruz" diye konuştu.

Söz alan sanıklar ise önceki beyanlarını tekrar ettiklerini söyledi.

Sanık avukatları da detaylı savunmalarını bilirkişi raporu geldiğinde yapacaklarını belirtti.

Beyanların ardından görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, mahkemeden, eksik hususların giderilmesini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, meydana gelen olayla ilgili kusur tespitine ilişkin istenen bilirkişi raporunun beklenmesine ve sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verdi.

Duruşma 1 Temmuz'a ertelendi.

İddianameden

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 15 Ağustos 2022'de Yenimahalle ilçesi Hipodrom Caddesi'nde bulunan Merkez Ankara inşaatında rüzgar nedeniyle zemine sabitlenmemiş perde kalıpların devrilmesi sonucu, stajyerler Taha Öztürk'ün olay yerinde, Emre Çetin'in tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği, Ege Kıratlı'nın ise olaydan yaralı kurtulduğu belirtiliyor.

İddianamede, sanıklar firmanın proje müdürü Sinan Kar, taşeron firmanın işveren vekili İnan Yücel ile aynı firmada ustabaşı olarak çalışan Bayram Yüksel'in birinci derece, inşaat mühendisi Alpcan Ergüven'in ikinci derece, iş güvenliği uzmanı Emrah Akyol'un ise üçüncü derece kusurlu oldukları kaydediliyor.

İddianamede, stajyerlere olayın yaşandığı gün bir saatlik iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildiği ancak bunun yeterli olmadığı aktarılıyor.

Olaydan önce Ankara Valiliğince şiddetli yağış ve rüzgar uyarısı yapıldığı, buna rağmen stajlarının ilk gününde tehlikeli alanda başlarında sorumlu olmadan bulunmamaları gereken stajyerler Öztürk, Kıratlı ve Çetin'in, sanıkların izni dahilinde, olayın meydana geldiği kata çıktıkları ifade ediliyor.

Stajyerlerin olayın yaşandığı firmanın çalışma sahası olan ve tehlikeli alan anlamına gelen "kırmızı alan" katına çıktıları ancak sanıkların bu alanda gerekli önlemleri almadığı vurgulanan iddianamede, sanıklar hakkında Öztürk ve Çetin'in ölümüne, Kıratlı'nın ise yaralanmasına neden olmak suretiyle "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.