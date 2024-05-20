Ankara'da İnşaat Kazası: 2 İşçi Hayatını Kaybetti
Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bulunan bir inşaat alanında, üzerlerine düşen inşaat kalıbı parçası sonucu 2 işçi hayatını kaybetti. Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı.
Ankara'da üzerlerine inşaat kalıbı düşen 2 işçi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Etimesgut ilçesi Bahçekapı Mahallesi 2515. Cadde'de bulunan bir inşaat alanında, vinç halatına bağlı tahta kalıp parçası işçiler Sıddık Küçükşahin (50) ve Vefa Küçükşahin'in (24) üzerine düştü.
Akraba olan iki işçi yaşamını yitirirken, olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı.