Ankara'da 'Herkes İçin Ulaşım' Yürüyüşü Düzenlendi

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında başkentte "Herkes İçin Ulaşım" yürüyüşü düzenledi.

Çankaya ilçesindeki Aşkabat Caddesi (7. Cadde), "Otomobilsiz Kent Günü" etkinliği ve "Herkes İçin Ulaşım" yürüyüşü kapsamında 20.00'ye kadar araç trafiğine kapalı tutulacak.

Yaya hareketliliği konusunda farkındalık oluşturmayı hedefleyen yürüyüşe katılmak üzere elektrikli otobüsle Aşkabat Caddesi'ne gelen AB Türkiye Delegasyonu Maslahatgüzarı Jurgis Vilcinskas???????, bisikletli ve yaya kalabalık grup eşliğinde caddede yürürken tanıtım sergilerini ziyaret etti.

"Caddenin ortasında komşunla sohbet edebileceğini hissetmek harika"

AB, ABB ve TBB işbirliğiyle düzenlenen etkinliğe ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Vilcinskas, kentsel hareketlilik vizyonunun incelenmesinin önemine işaret ederek, Ankara gibi şehirlerde trafik tıkanıklığını açmak için bisiklet yollarına ve elektrikle çalışan toplu taşıma araçlarına ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Vilcinskas, Otomobilsiz Kent Günü'yle, insanların arabalar olmadan da şehrin sokaklarında dolanabileceğini göstermeyi hedeflediklerini dile getirerek, Ankara'nın kentsel hareketlilik konusunda pilot şehirlerden olduğuna işaret etti.

Ankara ve Türkiye'deki farklı şehirlerde bazı caddelerin hafta sonlarında sadece yayalara açılmasını temenni eden Vilcinskas, "Özgürlüğü, hareketliliği ve caddenin ortasında komşunla sohbet edebileceğini hissetmek harika." dedi.

Vilcinskas, bu hafta sonu Türkiye'nin 17 şehrinde benzer etkinlikler düzenlediklerine dikkati çekerek, Avrupa'daki kentlerde de Otomobilsiz Kent Günü'nün kutlandığını, Türkiye'nin bu girişime dahil olmasından memnuniyet duyduğunu söyledi.

Avrupa Hareketlilik Haftası

Avrupa Hareketlilik Haftası, bireyleri, şehirleri, eğitim kurumlarını, şirketleri ve sivil toplum kuruluşlarını sürdürülebilir kentsel hareketlilik konusunda adım atmaya teşvik eden farkındalık kampanyası olarak biliniyor.

Hafta boyunca yürüyüş, bisiklet, temiz ve akıllı toplu taşıma gibi yöntemler öne çıkarılarak enerji tüketiminin azaltılması, daha sürdürülebilir şehirler ve yüksek yaşam kalitesi hedefleniyor.