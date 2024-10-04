Ankara'da Hemşirenin Müdahalesini Engelleyen Ağabeyin Görüntüleri Ortaya Çıktı

ANKARA'da Kamuran Özdemir (42) ve Mustafa Ağırbaş'ın (36) telefon bayii işleten Samet Bostancı tarafından tabancayla vurularak öldürüldüğü olayda, şüphelinin ağabeyi Murat Bostancı'nın, iki maktule olay yerinde yaralıyken hemşire E.C. ile çevredekilerin müdahale etmesini engellediği anlara ilişkin görüntü ortaya çıktı. Dava dosyasına delil olarak giren görüntüde Murat Bostancı'nın yerde kanlar içindeki Mustafa Ağırbaş'a müdahale eden hemşireyi itekleyerek uzaklaştırdığı görüldü.

Çankaya ilçesi Osman Temiz Mahallesi'nde 13 Haziran'da Kamuran Özdemir ve Mustafa Ağırbaş, aralarında husumet olduğu iddia edilen telefon bayisi işleten Samet Bostancı'nın iş yerine gitti. Samet Bostancı, kendisinden haraç istediklerini ileri sürdüğü Özdemir ve Ağırbaş'a ateş etti. Ağırbaş ve Özdemir, kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybetti. Olayın ardından yakalanan Samet Bostancı, tutuklandı. Ağabeyi Murat Bostancı da olaydan 13 gün sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dosyası ayrılan Murat Bostancı hakkında, olay yerinden geçen hemşire E.C. ve çevredeki diğer vatandaşların, yaralı halde yerde yatarken Ağırbaş ve Özdemir'e müdahale etmesini engellediği gerekçesiyle iddianame düzenlenerek dava açıldı. Ankara 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede Murat Bostancı hakkında 'İhmali suretle kasten öldürme' suçundan 25 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianamede Murat Bostancı'nın, olay yerinde Mustafa Ağırbaş'a yardım etmeye çalışan hemşire E.C.'yi itekleyerek uzaklaştırdığı, çevredekilere de "Ellemeyin lan, bırak ölsün" diyerek tehdit ve hakaret içerikli söylemlerde bulunduğu belirtildi.

Murat Bostancı'nın yaralılar müdahale edilmesini engellediği anlara ilişkin görüntü ortaya çıktı. Dava dosyasına delil olarak giren görüntüde Murat Bostancı'nın, yerde kanlar içinde yatan Mustafa Ağırbaş'a müdahale etmeye çalışan hemşire E.C.'yi itekleyerek uzaklaştırdığı, çevredeki diğer kişileri de tehdit ederek uzaklaştırdığı görüldü. Bazı vatandaşların "Yazıktır" demesine rağmen sanığın eylemini sürdürmesi görüntüde yer aldı.