Haberler

Hasarlı araçların şase numaralarıyla dolandırıcılık yapan 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'da deprem bölgesinden aldıkları hasarlı araçların şase numaralarını, yurt dışından getirilen araçlara işledikleri belirlenen kişilere yönelik soruşturmada 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin, "kaçakçılık kanununa muhalefet", "resmi belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarını işledikleri tespit edildi.

Şüphelilerin yakalanması için Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince Ankara, İstanbul, Konya, Adana, İzmir, Rize, Hatay, Kayseri, Diyarbakır ve Kırıkkale'de eş zamanlı operasyonlar başlatıldı.

Kaynak: AA / Efsa Çağla Yavuz
Hande Erçel gözaltında! İfade verip, Adli Tıp'a sevk edildi

Ünlü oyuncu uçaktan iner inmez gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyanın farkında olmadığı gerçeği açık açık söyledi

Erdoğan dünyanın farkında olmadığı gerçeği açık açık söyledi
Tartışma yaratan görüntü! Kullanıcılar ikiye bölündü

Tartışma yaratan görüntü!
Aygün Aydın'dan adını veren Hakan Sabancı'ya sert tepki: 7 ceddini...

İfadesinde adını veren Hakan Sabancı'ya sert tepki: 7 ceddini...
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Türkiye'yi terk etti

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Türkiye'yi terk etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyanın farkında olmadığı gerçeği açık açık söyledi

Erdoğan dünyanın farkında olmadığı gerçeği açık açık söyledi
Akaryakıt indiriminin sevinci kısa sürdü, dev zam geliyor

İndiriminin sevinci kısa sürdü, dev zam geliyor
Gabriel Sara Brezilya formasıyla ilk maçına çıktı! İşte sonuç

Brezilya formasıyla ilk maçına çıktı! İşte sonuç