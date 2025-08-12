Ankara'da Hafriyat Kamyonunun Çarptığı İki Kişi Hayatını Kaybetti

Ankara'da Hafriyat Kamyonunun Çarptığı İki Kişi Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Ankara'da Hafriyat Kamyonunun Çarptığı İki Kişi Hayatını Kaybetti
Haber Videosu

Ankara'nın Çankaya ilçesinde hafriyat kamyonunun çarptığı Semra Çevik ve Anıl Gülçür hayatını kaybetti. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı ve sürücü tutuklandı.

ANKARA'da hafriyat kamyonunun çarptığı Semra Çevik (75) ve Anıl Gülçür (67) hayatını kaybetti. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 4 Ağustos'ta Çankaya ilçesi Emek Mahallesi Kırım Caddesi'nde meydana geldi. Semra Çevik ve Anıl Gülçür, özel bir şirkete ait şantiye alanının önünde yol kenarında yürüdüğü sırada, park halinde bulunan Murat Üneş (38) yönetimindeki 06 COV 136 plakalı hafriyat kamyonu hareket etti. Sürücünün fark etmediği Çevik ve Gülçür, kamyonun altında kaldı. Anıl Gülçür kaza yerinde hayatını kaybederken, yaralanan Semra Çevik, hastaneye kaldırıldı. Çevik de tedavi gördüğü Gazi Üniversitesi Hastanesi'nde dün hayatını kaybetti.

Bu arada kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, Çevik ve Gülçür yol kenarında yürürken kamyonun hareket ettiği ve 2 kişiye çarptığı görüldü. Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Murat Üneş, tutuklandı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İclal Aydın'ı yıkan acı haber

İclal Aydın aldığı acı haberle ikinci kez yıkıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Avcı yalanı değil gerçek! Yakaladığı hayvanın eti mavi çıktı

Avcı yalanı değil gerçek! Yakaladığı hayvanın eti mavi çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.