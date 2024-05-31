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Ankara'da Geleneksel Bulgar Nakışları ve Yöresel Kıyafetler Atölyesi Etkinliği Düzenlendi

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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçiliği ve Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu işbirliğiyle düzenlenen 'Geleneksel Bulgar Nakışları ve Yöresel Kıyafetler Atölyesi' etkinliği, Tarih ve Kültürevi'nde gerçekleştirildi. Kaymakam Vedat Yılmaz, Belediye Başkan Vekili Can Kayı, Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Harun Bayraktar, Büyükelçilik temsilcileri ve diğer ilgililerin katıldığı etkinlikte, Moda Tasarım Programı akademisyen ve öğrencilerinin eserleri sergilendi.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, "Geleneksel Bulgar Nakışları ve Yöresel Kıyafetler Atölyesi" etkinliği düzenlendi.

Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçiliği ve Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu girişimleriyle Tarih ve Kültürevi'nde gerçekleştiren etkinliğe, Kaymakam Vedat Yılmaz, Belediye Başkan Vekili Can Kayı, Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Harun Bayraktar, Büyükelçilik temsilcileri ve diğer ilgililer katıldı.

Moda Tasarım Programı akademisyen ve öğrencilerinin de yer aldığı etkinlikte sergilenen eserler ilgi gördü.

Kaynak: AA / Güncel

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