Ankara'da Geleneksel Bulgar Nakışları ve Yöresel Kıyafetler Atölyesi Etkinliği Düzenlendi

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, "Geleneksel Bulgar Nakışları ve Yöresel Kıyafetler Atölyesi" etkinliği düzenlendi.

Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçiliği ve Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu girişimleriyle Tarih ve Kültürevi'nde gerçekleştiren etkinliğe, Kaymakam Vedat Yılmaz, Belediye Başkan Vekili Can Kayı, Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Harun Bayraktar, Büyükelçilik temsilcileri ve diğer ilgililer katıldı.

Moda Tasarım Programı akademisyen ve öğrencilerinin de yer aldığı etkinlikte sergilenen eserler ilgi gördü.