Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Başkentte yarın saat 09.00'da düzenlenecek program nedeniyle Uğur Mumcu Sokak üzerinde belirli yollar araç trafiğine kapatılacak.

Başkentte yarın düzenlenecek program nedeniyle bazı yollar araç trafiğine kapatılacak.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın saat 09.00'da düzenlenecek etkinlik nedeniyle Uğur Mumcu Sokak'ın Koza ile Çayhane sokakları arasında kalan bölümünde araç trafiğine izin verilmeyecek.

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel
