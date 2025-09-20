Ankara'da Engelli Derneklerinden Gazze'deki Roaa Abuhelal İçin Destek Eylemi

Ankara'da bazı engelli dernekleri, Gazze'de mahsur kalan görme engelli Roaa Abuhelal ve ailesinin kurtarılıp güvenli bir yere ulaştırılmasını istedi.

Sakarya Caddesi'nde toplanan farklı derneklere üye grup, "Katil İsrail Gazze'den elini çek. Gazzeli görme engelli genç kızın çığlığını duyun" pankartı açtı, "Vicdanı olan herkes Gazze için ses versin", "Filistin halkı yalnız değildir" ve "İnsanlık Roaa'nın çığlığına ses ver" gibi dövizler taşıdı.

Grup adına basın açıklaması yapan Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik Derneği Başkanı Turhan İçli, İsrail'in son 2 yıldır Gazze'de sürdürdüğü saldırılarda on binlerce kişinin hayatını kaybettiğini, on binlercesinin de sakat kaldığını söyledi.

İsrail hükümetinin Gazze halkını aç bırakarak teslim almaya, onları yerlerinden etmeye ve bölgeyi insansızlaştırmaya çalışarak acımasız soykırım uyguladığını vurgulayan İçli, bunun insanlık adına utanç verici bir tablo olduğunu belirtti.

Geçen günlerde Gazze'den bir çığlığın kendilerine ulaştığını aktaran İçli, çığlığın sahibinin görme engelli Roaa Abuhelal olduğunu söyledi.

Abuhelal ve ailesinin Gazze'de sığınaklarda mahsur kaldığını anlatan İçli, "Bu aile, Gazze'de ölüm ve açlık tehlikesiyle burun buruna yaşama tutunmaya, hayatta kalmaya çalışıyor. Suya, gıdaya, zorunlu gereksinimlere erişim yok. Yani Gazze'de olup bitenler sadece ağır insan hakları ihlalleri değil. Aynı zamanda evrensel tüketici hakları ihlal ediliyor. Roaa'nın ve ailesinin temel bir isteği var. Bu cehennemden kurtulup güvenli yere ulaşabilmek." diye konuştu.

İçli, BM Engelli Hakları Sözleşmesi'nin 11. maddesine göre, silahlı çatışma ve risk durumlarında özellikle engellilerin korunması ve güvenlik altına alınmasının hükümetlerin yükümlülüğünde olduğunu ifade ederek, "Biz de BM Engelli Hakları Sözleşmesi'ne imza atmış ve yürürlüğe koymuş bir ülke olarak buna duyarlı olmak, bu görevi yapmak zorundayız. Hükümetimize ve ilgili kurumlara sesleniyoruz. Roaa'nın çığlığına kulak verin, ulusal ve uluslararası mekanizmaları harekete geçirin. Roaa ve ailesinin bu cehennemden kurtarılması için acil destek talep ediyoruz." dedi.

Gruptakiler, basın açıklamasının ardından dağıldı.