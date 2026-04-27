Ankara'da 'Emir Timur'un Doğumunun 690. Yılı Vesilesiyle Türkiye-Özbekistan İlişkileri' programı düzenlendi

Özbekistan'ın Ankara Büyükelçiliği, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) işbirliğinde "Emir Timur'un Doğumunun 690. Yılı Vesilesiyle Türkiye- Özbekistan İlişkileri" programı düzenlendi.

ASBÜ'de düzenlenen programa, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Prof. Dr. Kürşad Zorlu, Özbekistan'ın Ankara Büyükelçisi İlham Haydarov, TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Sayit Yusuf, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Muhittin Şimşek ve Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbayev katıldı.

Program, Türkiye ve Özbekistan milli marşlarının okunmasının ardından "Cihan Hükümdarı Emir Timur" konulu tanıtım filminin gösterimiyle başladı.

Özbekistan'ın Ankara Büyükelçisi Haydarov, Emir Timur'un doğumunun 690. yılı vesilesiyle düzenlenen programın açılışında yaptığı konuşmada Emir Timur'un "Güç Adalettedir." ilkesinin mevcut dönemde "insanlığın en çok ihtiyaç duyduğu anlamı taşıdığını" ifade etti.

Emir Timur'un temelini kurduğu devletçilik geleneği, uluslararası diplomasi ilkeleri, halklar arasında işbirliğine yönelik çabalarının günümüzde tecrübe kaynağı sayıldığını söyleyen Haydarov, "Özbekistan ve Türkiye, aynı kökten çıkan, aynı tarihi, benzer manevi değerleri paylaşan kardeş ülkelerdir. En önemlisi bizleri karşılıklı saygı ve samimi kardeşlik bağları birleştirmektedir." dedi.

Son dönemde Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in girişimiyle Emir Timur'un mirasının incelenmesi, tanıtılması ve genç nesle ulaştırılması konusunda geniş çalışmalar yapıldığını anlatan Haydarov, ülkesinde her yıl nisan ayının Emir Timur ayı olarak kutlanması kararı alındığını belirtti.

Haydarov, bu kapsamda Türkiye'de ortaklarıyla da projeler gerçekleştirdiklerini, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle birçok ilde "Timur ve Yıldırım" tiyatro oyununun sahnelendiğini ve sinemalarda "Timur: Bir Fatih'in Yükselişi" filminin gösterildiğini kaydetti.

Etkinliğin, bu çalışmaların bir nişanesi olduğunu dile getiren Haydarov, programın organize edilmesine katkıda bulunan AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığı, TÜRKSOY ve ASBÜ rektörlüğüne teşekkür etti.

Türk Dünyası ve Timurlu Devleti ile ilgili çeşitli konuların ele alındığı panelin ardından program, plaket takdimi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.