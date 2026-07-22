TUSAŞ Helikopter Kazası: Pilot Şehit Oldu
TUSAŞ GENEL MÜDÜRÜ'NDEN AÇIKLAMATUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün eğitim uçuşu gerçekleştiren R-44 tipi helikopterin kazaya uğraması sonucu çalışma arkadaşımız, Pilot Emekli Albay Yasa Özden Bakkal şehit olmuştur.
Tusaş GENEL MÜDÜRÜ'NDEN AÇIKLAMA
TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün eğitim uçuşu gerçekleştiren R-44 tipi helikopterin kazaya uğraması sonucu çalışma arkadaşımız, Pilot Emekli Albay Yasa Özden Bakkal şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, çalışma arkadaşlarımıza sabır ve başsağlığı diliyor, yaralanan pilot adayına acil şifalar temenni ediyoruz. Olay, devletimizin ilgili kurumlarıyla koordinasyon içinde titizlikle incelenmektedir. Kamuoyunun bilgisine arz ederiz" dedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı