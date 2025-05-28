Ankara'da arama sırasında ağır yaralanan Jandarma Astsubay şehit oldu

Ankara'da arama sırasında ağır yaralanan Jandarma Astsubay şehit oldu
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da araması olan kişinin yakalanması sırasında eğimli arazide düşerek ağır yaralanan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Polat'ın, kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu duyurdu.

Ankara'da araması olan kişinin yakalanması sırasında eğimli arazide düşerek ağır yaralanan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Polat şehit oldu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da araması olan kişinin yakalanması sırasında eğimli arazide düşerek ağır yaralanan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Polat'ın, kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu duyurdu.

ACI HABERİ BAKAN YERLİKAYA DUYURDU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milletimizin başı sağ olsun. Ankara İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Polat, aranan şahsın yakalanması esnasında eğimli arazide düşerek ağır şekilde yaralanmış kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; ailesine, jandarma teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun" dedi.

Ankara'da arama sırasında ağır yaralanan Jandarma Astsubay şehit oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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