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Türkiye'nin ender güvercin ırklarından şebapların çeşitli kategorilerde yarıştığı "25. Uluslararası Şebap Güvercin Festivali", yurt içi ve yurt dışından çok sayıda yetiştiricinin katılımıyla Ankara'da gerçekleştirildi.

Şebap Güvercin Federasyonu tarafından Ankara'daki bir otelde düzenlenen "25. Uluslararası Şebap Güvercin Festivali" kapsamında Miski, Abalı, Abalı Miski, Gök ve Arap cinslerindeki Şebap güvercinleri, 7 farklı kategoride yarıştı.

Yaklaşık 400 güvercinin görücüye çıktığı yarışmaya, Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Suudi Arabistan, İngiltere ve Bulgaristan'dan birçok yetiştirici katıldı.

En güzel güvercinlerin jüri tarafından belirlendiği yarışma sonucunda, kategorilerde birinci olan güvercinlerin sahiplerine ödül verildi.

"Bu kuşları sahiplenmek için sayfalarımızı takip ediyorlar"

Şebap Güvercin Federasyonu Başkanı Necmettin Budak, AA muhabirine, şebap güvercininin çok değerli olduğunu, Avrupa ve Arabistan'dan kuşları görmek isteyenlerin Türkiye'ye geldiğini anlattı.

Budak, festivale katılımın her yıl yüksek olduğunu söyledi.

Bulgaristan'da yaşayan Güner Hatipoğlu ise 20-25 yıldır şebap güvercini beslediğini ve düzenli olarak yarışmalara katıldığını belirterek, bunun "çocukluktan gelen bir aşk" olduğunu anlattı.

İtalya'dan festival için gelen Mariangela Carboni ise etkinliğe katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Ben küçükken babam da güvercin beslerdi. Bu güvercinler benim için çok güzel. 10 yıldır güvercin besliyorum. İtalya'da evimde şebap güvercinlerim için birçok yerim var. Şebap güvercinlerini çok seviyorum." dedi.

Kaynak: AA