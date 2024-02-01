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Ankara'da DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda 15 şüpheli yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen 'Kahramanlar-48' operasyonunda yabancı uyruklu 15 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Ankara'da DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen 'Kahramanlar-48' operasyonunda yabancı uyruklu 15 şüpheli yakalandı.

ANKARA'DA DEAŞ TERÖR ÖRGÜTÜNE OPERASYON

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, resmi X hesabından yaptığı açıklamada Ankara'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen 'KAHRAMANLAR-48' operasyonu kapsamında 15 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

15 YABANCI UYRUKLU ŞÜPHELİ YAKALANDI

Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şöyle: " Ankara'da DEAŞ Terör Örgütüne yönelik gerçekleştirilen 'KAHRAMANLAR-48' operasyonunda yabancı uyruklu 15 şüpheli yakalandı. Aziz Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar kapsamında; Geçmiş dönemlerde DEAŞ Silahlı Terör Örgütü içerisinde faaliyette bulundukları tespit edilen 15 yabancı uyruklu şüpheli yakalandı.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilince kadar kararlılıkla devam edecek."

Ankara'da DEAŞ Terör Örgütüne Yönelik Operasyonda 15 Şüpheli Yakalandı

Kaynak: ANKA / Güncel

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Yorumlar (2)

yusuf ayan:

Sacmalik o uyeler neden bu ulkede serbest geziyor

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mahmut:

Daeş veya isis adı altında İSrail ve abd ye çalışan suç örgütü

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