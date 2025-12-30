Ankara'da DEAŞ operasyonu! 17 kişi gözaltına alındı

Haberler

Yalova'da 3 polisimizin şehit olduğu çatışma sonrasında DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonlara hız verildi. Başkent Ankara'da düzenlenen operasyonda 17 kişi gözaltına alındı.

  • Ankara'da DEAŞ'a yönelik operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.
  • Gözaltına alınan 17 şüpheliden 11'i yabancı uyruklu, 6'sı Türk vatandaşıdır.
  • Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı kararı çıktı.

Yalova'da DEAŞ operasyonu sırasında şüphelilerin polise ateş açması sonrasında çıkan çatışmada 3 polisimiz şehit olurken yaşanan gelişme sonrasında operasyonlar yurt geneline yayıldı.

17 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında verilen talimatlara istinaden gözaltı kararı çıktı.

DEAŞ silahlı terör örgütü mensuplarına yönelik yapılan soruşturmalar kapsamında elde edilen dijital materyallerin incelenmesi sonucu deşifre edilen, çatışma bölgeleriyle irtibatları ve örgüt mensubu olduklarına dair deliller tespit edilen 11'i yabancı uyruklu, 6'sı Türk vatandaşı olmak üzere toplam 17 şüpheli gözaltına alındı.

TEM ŞUBE EKİPLERİ İŞLEMLERE DEVAM EDECEK

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, şüphelilerin tamamının yakalandığı belirtildi. Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erdem Aksoy - Güncel
