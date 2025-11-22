Ankara'da Çevrim İçi Sigara Bırakma Danışmanlığı Başladı

ANKARA'da çevrim içi sigara bırakma danışmanlığı hizmeti, Altındağ Sağlıklı Hayat Merkezi'nde başlatıldı.

Sağlık Bakanlığı'nın yeni düzenlemesiyle sigara bırakma danışmanlığı hizmeti, artık uzaktan görüntülü görüşme yöntemiyle de sunulmaya başlandı. Ankara'da ilk uygulama Altındağ Sağlıklı Hayat Merkezi'nde başlatıldı. İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe, uygulamanın tütünle mücadelede önemli bir kolaylık getirdiğini belirterek, vatandaşları hizmetten yararlanmaya davet etti. Kurtcebe, sigara bırakma polikliniklerinin sayısının artırıldığını, bu alanda hem kurum içi hem de sahada verilen hizmetlerin genişletildiğini vurgulayarak, "Vatandaşımızın herhangi bir sağlık kuruluşuna gitmeden MHRS randevusuyla evinden, iş yerinden bulunduğu herhangi bir ortamdan ilgili uzman hekimine, danışman hekimine sigara bırakma danışmanlığı konusunda randevu alıp, o hizmetin online olarak yapılması sağlandı. Böylelikle vatandaş herhangi bir bu konuda külfete katlanmadan, bir yere ulaşmadan telefondan, bilgisayardan, webden, cepten, nereden isterse bağlanıp bu hizmeti alabilecek" ifadelerini kullandı.

'TEDAVİMİZ İKİ DALA AYRILIYOR'

Altındağ Sağlıklı Hayat Merkezi Sigara Bırakma Polikliniği Hekimi Zülal Kübra Irgat, uzaktan görüşme sisteminin özellikle iş yoğunluğu, sağlık durumu veya erişim güçlüğü nedeniyle polikliniğe gidemeyenlere önemli alternatif sunduğunu söyledi. Irgat, internet bağlantısı olan telefon, tablet veya bilgisayarla görüşmeye katılmanın mümkün olduğunu belirterek, "Online görüşme ile öncelikle motivasyonel bir görüşme gerçekleştirebiliyoruz. Sigara bırakma konusunda tedavimiz iki dala ayrılıyor. Biri psikososyal destek, biri de farmakolojik destek. Psikososyal destek kısmını hastayı konforunu bozmadan, işten izin almasına sebep olmadan ya da herhangi bir sağlık durumu elverişli değilse polikliniğe ayaktan başvurmak için ona kolaylık sağlamamak amacıyla hayata geçirdiğimiz bir sistem ve genelde motivasyonel şekilde görüşüyoruz" dedi.

Hizmetten yararlananlardan Ahmet Uz (49), uzun süredir sigarayı bırakmak istediğini ancak yoğun iş temposu nedeniyle polikliniğe gidemediğini belirterek, randevu saatinde iş yerinden telefona bağlanarak görüşmesini gerçekleştirdiğini anlattı. Uz, "Online görüşme gayet samimi ve bilgilendirici geçti. Hekimimiz hem bağımlılık düzeyimi değerlendirdi hem de sigarayı bırakmak için bir plan oluşturduk. Yani hekimim bana neler yapmam gerektiğini adım adım anlattı. İlaç desteği hakkında bilgilendirme yaptı. Görüşme yüz yüze yapılmış kadar etkili oldu" diye konuştu.