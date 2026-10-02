Ankara'da bisikletli Ulutaş'ın ölümüne neden olan sürücüye 5 yıl 4 ay hapis verildi

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Ankara'da 4 Ağustos 2026'da aracıyla bisikletli İlyas Ulutaş'a çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan sürücü, 5 yıl 4 ay hapse çarptırıldı.

Ankara 94. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Mustafa Gürşen, hayatını kaybeden İlyas Ulutaş'ın annesi müşteki Saniye Ulutaş ve yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Hakim, önceki celse istenen bilirkişi raporunun dosyaya geldiğini ve kaza tespit tutanağı ile uyuştuğunu bildirerek bu celsede tanık dinleneceğini bildirdi.

Tanık N.B.Y, sanığı tanımadığını, kaza anında sağ şeritte kontrollü şekilde ilerlediğini söyledi. Ulutaş'ın kullandığı bisikleti uzaktan emniyet şeridinde gördüğünü bu sırada panelvan aracın sağ şeritten gelerek bisiklete çarptığını belirten N.B.Y,, çarpmanın etkisiyle Ulutaş'ın havaya savrulduğunu gördüğünü ve ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradığını anlattı.

Tanık K.Ç. ise olay günü her zaman kullandığı yolda seyir halinde olduğunu, kazanın nasıl olduğunu görmediğini ancak Gürşen'in kazanın ardından durmayarak aracıyla yoluna devam ettiğini, kendisinin de bunun üzerine polise haber verdiğini söyledi.

Tanık beyanlarının ardından söz verilen sanık avukatı, bilirkişi raporunda aleyhe olan hususları kabul etmediklerini tanık beyanlarının çelişkili olduğunu savundu.

Söz alan müşteki Saniye Ulutaş, "Ben yavrumu kaybettim, sanık da evladını zamanında kazada kaybetmiş. Bunları yaşayan bir insanın bu durumda daha dikkatli olması gerekiyordu. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum." diye konuştu.

Beyanların ardından mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın suç tarihinde alkollü bir şekilde araç kullandığını ve İlyas Ulutaş'a çarparak ölümüne neden olduğunu belirterek, sanığın "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mütalaaya karşı savunma yapan Gürşen, "Tutuklu olarak yargılanmak istemiyorum. Tanık beyanları ve bilirkişi raporlarındaki aleyhe hususları kabul etmiyorum. Cezaevinde 1 gün 1 ay gibi. Tahliyemi talep ediyorum." beyanında bulundu.

Kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanık Mustafa Gürşen hakkında "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 5 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmasına ve tutukluluk halinin devamına hükmetti.

"Hukuk mücadelesini sürdüreceğiz"

Kararın ardından basın açıklaması yapan Ulutaş ailesinin avukatı Gülşah Satun, mahkeme kararını kabul etmediklerini belirterek, istinafa başvuracaklarını ve sanığın en üst sınırdan cezalandırılması için hukuk mücadelelerini sürdüreceklerini söyledi.

Satun, "Bugün dosyamız karara çıktı. 1,48 promille trafiğe çıkan, ne olacağını düşünmeden araç kullanan kişi, 1 arkadaşımızın canını aldı ve netice olarak 5 yıl 4 ay hapisle cezalandırıldı. Bizim bu yargılamadan beklentimiz alt sınırdan uzaklaşılmasıydı. Biz bu yargılamayı asla kabul etmiyoruz." diye konuştu.

Ankara Kent Konseyi Bisiklet Meclisi Başkanı Murat Görücü ise ölümler yaşanmadan önce gerekli adımların atılması gerektiğini ifade ederek, "Kaybettiğimiz arkadaşlarımız geri gelmeyecek. Ama başka insanların hayatını kaybetmesini engelleyebiliriz. İlyas'ın ardından verilecek en anlamlı cevap, daha güvenli yollar, daha güçlü yasalar ve daha etkin denetimlerdir." ifadelerini kullandı.

Olayın geçmişi

Çankaya ilçesinde bulunan Mevlana Bulvarı'ndan Gölbaşı'na doğru arkadaşlarıyla antrenman yapan bisikletçi İlyas Ulutaş'a 4 Ağustos 2026'da akşam saatlerinde Kepekli mevkisinde Mustafa Gürşen yönetimindeki araç çarpmıştı. Kazada 26 metre ileriye fırlayan Ulutaş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, olayın ardından gözaltına alınan Gürşen, tutuklanmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca sanık Gürşen hakkında "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan iddianame düzenlenmişti.

Kaynak: AA