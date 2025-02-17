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Ankara'da sendika şube başkanı sekreterini öldürüp intihar girişiminde bulundu

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Ankara'da Birleşik Metal-İş sendikasında şube başkanı ile sekreteri arasında çıkan tartışmada şube başkanı, sekterini öldürerek intihar girişiminde bulundu.

Ankara'da bir sendikanın şube başkanı, tartıştığı şube sekreterini tabancayla vurarak öldürdü.

İddiaya göre, Çankaya ilçesinde Birleşik Metal İş Sendikası Anadolu Şube Başkanı Deniz Ilgan ile Şube Sekreteri Erdinç Koç arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Ilgan, yanındaki tabancayla Koç'a ateş etti. Ilgan, daha sonra tabancasıyla intihar girişiminde bulundu.

SEKRETER OLAY YERİNDE ÖLDÜ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Koç'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi, ağır yaralanan Ilgan ise hastanede tedavi ediliyor.

Deniz Ilgan ile Erdinç Koç arasında sendikal faaliyetler konusunda anlaşmazlık bulunduğu ileri sürüldü.

Ankara'da sendika şube başkanı sekreterini öldürüp intihar girişiminde bulundu

TEYZESİ KRİZ GEÇİRDİ

Hayatını kaybeden şube sekreteri Erdinç Koç'un teyzesi olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Ankara'da sendika şube başkanı sekreterini öldürüp intihar girişiminde bulundu
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (35)

Haber YorumlarıSavas Ozturk:

akp türkiyesi

Yorum Beğen89
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Haber YorumlarıSogun Nn:

Türkiye yuzyilinda neler oluyor. !!!

Yorum Beğen106
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Haber YorumlarıVEFA:

Hayatımda insanların bu kadar umutsuz ve karamsar oldukları bir başka dönem daha hatırlamıyorum. Bizi kim ve ne bu hale getirdi!.. Akkoyunlar bir düşünsün bakalım!..

Yorum Beğen71
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Haber YorumlarıLuton Town:

Birleşik Metal S2ş Sendikası. Anla…

Yorum Beğen50
Yorum Beğenme17
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Haber YorumlarıMevlüt Duman:

Sonumuz hayrola

Yorum Beğen58
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Haber YorumlarıLuton Town:

Birleşik Metal S2ş Sendikası

Yorum Beğen28
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Haber YorumlarıEVO20 :

Bugün kaçıncı bu!

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Haber Yorumlarıemre yıldız:

sekreter bişey biliyordu ve sonu...

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Haber YorumlarıABDURRAHİM DİNÇ:

çiçekleri sulamamış

Yorum Beğen17
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Haber YorumlarıMuhammet Yilmaz:

Çay olayı var sanki

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