Ankara'da sendika şube başkanı sekreterini öldürüp intihar girişiminde bulundu

Ankara'da bir sendikanın şube başkanı, tartıştığı şube sekreterini tabancayla vurarak öldürdü.

İddiaya göre, Çankaya ilçesinde Birleşik Metal İş Sendikası Anadolu Şube Başkanı Deniz Ilgan ile Şube Sekreteri Erdinç Koç arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Ilgan, yanındaki tabancayla Koç'a ateş etti. Ilgan, daha sonra tabancasıyla intihar girişiminde bulundu.

SEKRETER OLAY YERİNDE ÖLDÜ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Koç'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi, ağır yaralanan Ilgan ise hastanede tedavi ediliyor.

Deniz Ilgan ile Erdinç Koç arasında sendikal faaliyetler konusunda anlaşmazlık bulunduğu ileri sürüldü.

TEYZESİ KRİZ GEÇİRDİ

Hayatını kaybeden şube sekreteri Erdinç Koç'un teyzesi olay yerinde sinir krizi geçirdi.