Ankara'da Bazı Yollar Yarın Trafiğe Kapatılacak

(ANKARA)- Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü, bu akşam saat 23.00 ile yarın 1 Mayıs etkinlikleri sona erene kadar bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, bu gece ve yarın 1 Mayıs nedeniyle kapatılacak yollara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

"1 Mayıs 2025 tarihinde Kolej Kavşak, Anıtpark ve Anadolu Meydanı'nda düzenlenecek etkinlikler ile ilgili alınacak emniyet tedbirleri kapsamında;

30 Nisan 2025 tarihinde saat 23.00'ten itibaren ihtiyaç olması halinde;

Anıt Caddesi'nin Turgut Reis Caddesi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nin Şehit H. Temel Kuğuoğlu Sokak ile Akdeniz Caddesi arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı

1 Mayıs 2025 tarihinde saat 04.00'ten itibaren etkinlikler sona erene kadar;

Anıt Caddesi ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı, GMK Bulvarı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlanan varyantın tamamı, Gençlik Caddesi'nin Akdeniz Caddesi kesişimi ile Anıt Caddesi kesişimi arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı, Dögol Caddesi'nin Beşevler Kavşağı ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı, GMK Bulvarı'nın Strazburg Caddesi kesişimi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı, Hipodrom Caddesi'nden Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan yan varyantlar ile Kazım Karabekir Caddesi'nden Hipodrom Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan yan varyantların tamamı,

İstanbul Caddesi'nden Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan yan varyantlar ile Kazım Karabekir Caddesi'nden İstanbul Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan yan varyantların tamamı, Kazım Karabekir Caddesi'nin Aslanbey Caddesi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü çift yönlü,

Celal Bayar Bulvarı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan yan varyantlar ile Kazım Karabekir Caddesi'nden Celal Bayar Bulvarı'na bağlantıyı sağlayan yan varyantların tamamı, Celal Bayar Bulvarı'nın Mehmet Rauf İnan Sokağı'na bağlantıyı sağlayan yan varyantın tamamı, Celal Bayar Bulvarı'nın Ahmet Adnan Saygun Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan yan varyantların tamamı, Celal Bayar Bulvarı'nın tamamı, Toros Sokağı'nın tamamı,

Strazburg Caddesi'nden Celal Bayar Bulvarı'na bağlantıyı sağlayan yan varyantların tamamı, Kolej Kavşağı'nın Aksu Caddesi ve Ziya Gökalp Caddesi ile Mahmut Esat Bozkurt Caddesi kesişimi arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı,

Ziya Gökalp Caddesi'nin 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı ile Kurtuluş, kavşak arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı, Mahmut Esat Bozkurt Caddesi'nin Kolej Kavşak ile Cemre Sokak arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı,

Aksu Caddesi'nin tamamı, Cemal Gürsel Caddesi'nin tamamı,

Ayrıca yukarıda belirtilen yollara bağlanan cadde ve sokakların tamamı araç trafiğine kapatılacaktır."