Haberler

Sosyal medya aracılığıyla dolandırıcılık yapan 19 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'da sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonlarda 19 kişi yakalandı. Şüphelilerin aktiviteleri arasında erkekleri hedef alarak eğlence mekanlarına davet edip fahiş hesaplar çıkarmak ve itiraz edenleri tehdit etmek yer alıyor.

Ankara'da sosyal medya üzerinden kurulan "bal tuzağı" yöntemiyle erkekleri dolandırdığı belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonlarda 19 zanlı yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince, sosyal medya aracılığıyla mağdurlarla iletişime geçerek dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik "figür operasyonu" düzenlendi.

Soruşturma kapsamında, şüphelilerin sosyal medya üzerinden irtibat kurdukları erkekleri belirlenen eğlence mekanlarına davet ettikleri, burada mağdurlara fahiş tutarlarda hesap çıkarıldığı belirlendi.

Hesaplara itiraz eden mağdurların tehdit edildiği ve darbedildiği, paraların ise nakit, POS cihazı ya da banka transferi yoluyla tahsil edildiği tespit edildi. Şüphelilerin bir günde ortalama 5-6 kişiyi mağdur ettiği öğrenildi.

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, dolandırıcılık sistemini organize ettiği belirlenen mekan sahibi ile çalışanlarının da aralarında bulunduğu, çok sayıda benzer olaya karıştığı tespit edilen 19 şüpheli yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Semih Erdoğdu - Güncel
Trump 'Artık zamanı geldi' diyerek duyurdu! Dikkat çeken Türkiye detayı

Trump "Artık vakti geldi" diyerek duyurdu! Dikkat çeken Türkiye detayı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Savcılıkta Derya Çayırgan'ın yanıt veremediği soru: 'Hatırlamıyorum' dedi

Adı İmamoğlu ile anılan Derya Çayırgan'ın yanıt veremediği soru
Voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrolle serbest

Gözaltındaki voleybolcu Derya Çayırgan ile ilgili karar verildi
Mahkeme salonunda görüntülendi: İşte Ekrem İmamoğlu'nun son hali

Bu görüntüsünü unutun: İşte İmamoğlu'nun son hali
Fenerbahçe'ye karşı 10 kurtarış yapmıştı! Kazandığı ücreti duyanlar şoke oldu

Fener maçının kahramanıydı! Kazandığı ücreti duyanlar şoke oldu
Savcılıkta Derya Çayırgan'ın yanıt veremediği soru: 'Hatırlamıyorum' dedi

Adı İmamoğlu ile anılan Derya Çayırgan'ın yanıt veremediği soru
En düşük emekli maaşı 20 bin lira oluyor

Milyonlarca emeklinin beklediği gelişme! Meclis'te kabul edildi
Türk Akıncı TİHA'lar Halep'in Deyr Hafir kentinde

Türk İHA'ları, komşu ülkede gerilimin tavan yaptığı bölgede