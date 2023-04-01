Üye Girişi
Haberi Paylaş
Ankara'da AVM'de yangın paniği

Ankara'da AVM'de yangın paniği

Güncel Haberler

ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde alışveriş merkezinde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde alışveriş merkezinde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Ata Mahallesinde bulunan bir alışveriş merkezinin çatı kısmından yükselen alevleri görenler itfaiyeye haber verdi. Yangın kısa sürede büyüyerek iş yerlerine sıçradı. Binada bulananlar tahliye edildi. Binanın dış cephesinde de yayılan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Çevrede korkuya neden olan yangın, itfaiyenin çalışmasıyla kısa sürede söndürüldü.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title