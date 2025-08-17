Ankara'da Afet Eğitim ve Lojistik Merkezi 'Afet Kampüsü' Olacak

Ankara Büyükşehir Belediyesince (ABB), Esenboğa Havalimanı'nın yanında bulunan Afet Eğitim ve Lojistik Merkezi'nin "Afet Kampüsü" olarak planlandığı bildirildi.

ABB'den yapılan açıklamada, olası afet ve acil durumlara ilişkin Esenboğa Havalimanı'nın yanındaki Afet Eğitim ve Lojistik Merkezi'nin "Afet Kampüsü" olarak planlandığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Afet İşleri Daire Başkanı Özkan Erel, Afet Eğitim ve Lojistik Merkezi'nin "Afet Kampüsü" haline getirileceğini ve merkezin konumunun, hem Esenboğa Havalimanı'na yakınlığı hem de Protokol Yolu üzerinde bulunması nedeniyle tercih ettiklerini belirtti. Erel, "Merkezimizde, mobil fırın, mutfak, manav, berber, çamaşırhane gibi ihtiyaç duyulabilecek her şey hazır." bilgisiniz verdi.

"İl AFAD ile koordine halindeyiz"

Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) işleyişine ilişkin, hava olaylarının ve yurtta meydana gelen depremlerin takibinin yapıldığını aktaran Erel, "İl AFAD ile koordine halindeyiz. Oralardan bize iletilecek talep halinde merkezimizde ilgili birimlerimizle hemen hazır ve teyakkuz halindeyiz." ifadesini kullandı.

Erel, toplumun farklı kesimlerine yönelik afet farkındalık eğitimleri verildiğini de belirterek, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.