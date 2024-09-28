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Ankara'da 8 Köpek Zehirlenerek Öldürüldü

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Gölbaşı ilçesinde bir sitede 8 köpeğin cesedi bulundu. Mahalle muhtarı ve site sakinleri, köpeklerin zehirlenerek öldürüldüğünü iddia ederek jandarmaya suç duyurusunda bulundu. Güvenlik kameralarının incelenmesi talep ediliyor.

(ANKARA) - Ankara'nın Gölbaşı İlçesi Hacılar Mahallesi'ndeki bir sitede 8 köpek ölü bulundu. Sitede ikamet eden Hacılar Mahallesi Muhtarı Binnur Aykut, jandarmaya köpeklerin zehirlenerek öldürüldüğüne ilişkin suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, "Köpekleri yıllardır besliyorduk. Kimseye saldırdıklarını görmedim. Hepsinin tasması vardı. Köpekleri öldüren kişilerin açığa çıkması için güvenlik kameralarına bakılmasını talep ettik" dedi.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Hacılar Mahallesi'nde bir sitede 8 köpeğin cesedi bulundu. Zehirlendiği iddia edilen köpekler için sitede yaşayan vatandaşlar ve mahalle muhtarı, jandarmaya suç duyurusu yaptı.

Köpeklerin öldürüldüğü sitede ikamet eden Hacılar Mahallesi Muhtarı Binnur Aykut, "Köpekleri yıllardır besliyorduk. Kimseye saldırdıklarını görmedim. Hepsinin tasması vardı. Köpekleri öldüren kişilerin açığa çıkması için güvenlik kameralarına bakılmasını talep ettik. Sitede köpekleri istemeyen kişiler vardı. Ölümler hakkında suç duyurusunda bulunduk" diye konuştu.

Site sakini Feray Türközü de "Köpeklerin ölümü, sitenin alt etabında oluyor. Köpeklerden birinin sahibi vardı, çipliydi. Sitede yaşayan aileler yıllardır köpekleri besliyordu. Hatta bir tanesi kanser hastasıydı, tedavisini site sakinleri karşıladı. Köpeklerin ölümüne ilişkin kamera kayıtlarına bakmak istedik ama yok. Jandarma geliyor ama bir şey yapmadan gidiyor. Bu sabah 4 köpeğin daha ölüm haberini aldık. Yıllardır bizimleydiler, kimseye zararlar yoktu" dedi.

Ankara'da 8 Köpek Zehirlenerek Öldürüldü
Kaynak: ANKA / Güncel

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